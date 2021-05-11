Правильная подкормка позволит собирать урожай ведрами

Клубника – одна из самых популярных ягод у дачников. Однако не всем удается каждый год собирать хороший урожай этой культуры, ведь она очень прихотлива. Впрочем, и к такому своенравному растению можно найти подход. Рассказываем, как вырастить ягоды большими и вкусными.

Весна – самое важное время для ухода за клубникой. В это время важно, чтобы корни как можно быстрее прогрелись. Поэтому если на зиму ягоду прикрывали мульчей, то ее нужно убрать, как только установится теплая погода. От старых и засохших листиков нужно избавиться.

Чем подкормить клубнику весной для богатого урожая

Первым делом корни нужно удобрить раствором мочевины. Для этого нужно одну столовую ложку вещества растворить в 10 литрах воды. Следом, до того, как на клубнике появятся первые цветочки, стоит полить растение раствором из нашатырного спирта. Для этой смеси брать ингредиенты в таком же количестве.

Подкормка из аптечного средства, к тому же, защитит ягоду от вредителей.

Также клубника благотворно воспримет древесную золу. 200 гр этой подкормки нужно растворить в литре горячей воды. Смеси нужно дать настояться 24 часа. Затем разбавить еще девятью литрами воды и можно поливать под корень.

Ранее "Утро.ру" делилось, как подкормить клубнику с помощью смеси из хлеба.