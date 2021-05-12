Насколько быстро созреют пупырчатые, зависит от выбранной даты

Все огородники занимаются выращиванием огурцов. И многие на собственном опыте убедились в том, как важно не упустить момент для посадки, чтобы получить отличный урожай.

От выбранной даты напрямую зависит, насколько быстро созреют пупырчатые. И совсем скоро наступит самое благоприятное для этого время.

Когда сажать огурцы в мае

В последнем весеннем месяце высаживать огурцы в теплицу или в открытый грунт (в районах, где тепло) нужно в один из трех дней. Выбирается тот, в который не идет дождь.

Согласно лунному календарю, первым из наиболее благоприятных является 15 мая. Он больше всего подходит для посадки в теплицу.

Также лучшим будет 16-е число этого месяца. В том случае, когда накануне погода или что-то еще помешало.

Отличным днем станет и 17 мая. Это последний срок, когда следует заниматься посадкой таких овощей.

Если уложиться в эти трое суток, то результат превзойдет все ожидания. Урожай созреет быстро, а хрустящих огурчиков окажется даже слишком много.

Ранее "Утро.ру" писало, как ускорить урожай огурцов. Применив один из трех предложенных способов, первые плоды можно собирать меньше чем через два месяца.

Также сообщалось, зачем проращивать огурцы перед высадкой в грунт. Если посеять семена без проклюнувшихся росточков, то они взойдут не скоро.

Еще стало известно о сахарной подкормке для огурцов. Получив такое удобрение, они будут расти быстро и порадуют богатым урожаем.