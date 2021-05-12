Максимум пяти кустиков пупырчатых, растущих среди томатов, хватит на еду и заготовки для трех семей

У всякой работы в огороде есть свои правила. Однако хорошо, когда тот, кто занимается выращиванием разных культур, обращает внимание и на некоторые особенности. В частности, не лишним будет знать, для чего сажать огурцы между помидорами.

Как правило, опытные люди всегда размещают эти две культуры отдельно. Между тем достаточно пяти кустиков пупырчатых, растущих среди томатов, чтобы их плодов хватило не только на еду, но и на заготовки для трех семей.

ЗАЧЕМ САЖАТЬ ОГУРЦЫ СРЕДИ ПОМИДОРОВ

Соседство этих овощей мало того, что не мешает ни одному из них, так еще и способствует лучшему росту и развитию, и не только. К примеру, расположение томатов в такой близости защищает огурцы от мучнистой росы, кусты остаются зелеными и дают плоды до заморозков.

Главное – верно сформировать растения. Вначале нужно ослепить листочки, потом укоротить боковые побеги на пять – шесть листьев до 20 см и оставить длинной 30 – 40 сантиметров. Затем следует прищепить верхушки, и по мере роста "лиан" направить их по шпагату наверх, на перекладинуперекинуть растения на перекладину.

Отлично плодоносят и томаты рядом с пупырчатыми. Они быстро краснеют и даже при густой посадке сильно не разрастаются. Там, где находятся огурцы, желательно сажать низкорослые помидоры.

Грунт под такими посадками рыхлить не надо, только мульчировать, и то после полива. Достаточно присыпать корни и почву золой, а хорошей мульчой будет специально просушенная и смешанная с перегноем или дерновой землей трава.

Три кустика огурцов можно посажадить в пластиковые литровые бутылки с отрезанным дном. Между бутылками нужно насыпать свежескошенной травы. Поливать следует ежедневно или капельным способом, если не всегда находится время. Для этого емкость с водой нужно поставить выше огуречного "контейнера" и протянуть шнур из воды под корень куста.

При таком методе не нужно много места, сил и времени. Кроме того, можно сразу ухаживать и за огурцами, и за растущими рядом томатами.

Фитонциды помидоров защищают огурцы от инфекций, а их кронаь прикрывает от жары и ожогов солнца. Когда парник или теплица проветривается, благодаря томатам огурцы закрыты от сквозняков.

Никаких отрицательных воздействий одной культуры на другую при их совместном выращивании не оказывается. А результат налицо – и спелых вкусных помидоров, и зеленых хрустящих огурцов вырастает немало.

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