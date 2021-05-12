В ПФР рекомендовали обращаться за расчетом пенсии на два года раньше срока

В ПФР рекомендовали обращаться за расчетом пенсии на два года раньше срока
Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Сверка документов может затянуться на несколько месяцев

Готовиться к выходу на заслуженный отдых нужно заранее. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР). В ведомстве рекомендовали гражданам предпенсионного возраста не затягивать со сбором документов до последнего, а обращаться в отделение ПФР за 24 месяца до начисления страховой пенсии.

Предварительный расчет пенсии поможет узнать, все ли права гражданина учтены. Если в ПФР нет каких-либо сведений о периоде работы россиянина, его зарплате, времени учебы, он может предоставить имеющиеся у него документы или составить с помощью сотрудников отделения ПФР запросы в организации, где работал, в том числе за рубежом или в архивы. Полученные данные будут внесены в базу ПФР и индивидуальный пенсионный коэффициент гражданина будет скорректирован.

Случается также, что в документы на человека когда-то были заполнены неверно. Это тоже может стать причиной "выпадения" части трудового стажа при расчете пенсии.

"Например, в трудовой книжке имеются незаверенные исправления, отсутствуют печати и подписи, не внесены сведения о переименовании или реорганизации предприятия, отсутствуют документы, подтверждающие изменение фамилий после заключения или расторжения брака",

привели пример в ПФР. Это важно выявить это и исправить как можно раньше. Но иногда на сверку документов уходит несколько недель и даже месяцев. Поэтому будущему пенсионеру лучше обратиться в отделение фонда за 2 года до наступления возраста выхода на пенсию.

Напомним, сейчас в РФ идет постепенное повышение пенсионного возраста. В 2021 г. право на получение страховой пенсии имеют женщины, которым исполнилось 56 с половиной лет, и мужчины после достижения 61 года и 6 месяцев. При этом часть граждан могут рассчитывать на досрочную пенсию, уточняет URA.RU.

Подать само заявление на выплату страховой пенсии можно за 1 месяц до наступления срока. Для этого нужно прийти с документами в местное отделение ПФР или оформить все через интернет. Подача заявлений онлайн была введена в связи с пандемией коронавируса, затем дистанционный режим продлили на 2021 года. 

Николай ВИКТОРОВ

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