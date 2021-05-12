Глава Минпросвещения отметил самоотверженность учителей школы в Казани

Безопасность всех школ России будет усилена

Учителя казанской школы №175, куда накануне пришел вооруженный преступник, проявили себя поистине героически. Благодаря их действиям удалось избежать еще большего количества жертв. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв",

– подчеркнул министр. Он отметил, что школа была оборудована "тревожной кнопкой", которую вовремя нажали, поэтому правоохранительные службы быстро приехали. Но и педагоги делали все, чтобы оградить учащихся от преступника:

"Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом",

– рассказал Кравцов. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у стен школы, выразил соболезнования родственникам жертв и призвал сделать все, чтобы такие трагедии больше не повторялись. В частности, Минпросвещения уже направили в регионы рекомендации по усилению безопасности в школах. Глава ведомства также обратил внимание на важность воспитательной работы.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани, 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. В результате погибли семь школьников и две учительницы, еще 21 человек пострадал, в том числе от пулевых ранений. Галявиев задержан.

12 мая в Татарстане объявлен День траура.