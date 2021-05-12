Речь идет о 28 млн детей, подчеркнул глава правительства

Каждая вторая российская семья получила государственные выплаты во время пандемии. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 мая, глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о проделанной правительством работе перед Государственной думой.

Премьер подчеркнул, что за весь период пандемии власти выделили сумму более 2,5 триллиона рублей, что превышает 10% государственного бюджета. Выплаты коснулись каждой второй семьи в стране.

"В них растут свыше 28 млн детей", – приводят "Известия" заявление главы российского правительства.

В целом же, отметил премьер, эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в стране постепенно улучшается, однако пока что рано говорить о полноценном восстановлении после эпидемии.

По словам Мишустина, из-за пандемии власти пересмотрели приоритеты своей работы, чтобы спасти жизни населения, оказавшегося под угрозой. В настоящее время правительство работает над минимизацией рисков проникновения опасных инфекционных заболеваний в РФ. Пристальное внимание также уделяется развитию санитарных и инфекционных служб, передает РИА "Новости".

Премьер также заявил, что Россия входит в список государств, лидирующих в биотехнологической отрасли. А каждая российская вакцина, произведенная в РФ против COVID-19, доказывает свою безопасность и эффективность. В мире растет огромными темпами спрос на отечественный препарат "Спутник V". Подобные задачи в мире могут решать лишь шесть стран, в список которых входит и Россия, отмечает источник.



