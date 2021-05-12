Акция организована по инициативе Российского Красного Креста совместно со Сбером

Семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 нужна сейчас всесторонняя поддержка. Для граждан, желающих оказать материальную помощь, по инициативе Российского Красного Креста (РКК) открыт счет в Сбербанке.

Перечислить деньги без комиссии можно через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы Сбера или через сайт Российского Красного Креста.

Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

"Берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста"",

– сообщил председатель РКК Павел Савчук, выражая соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления пожертвований:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест"

Р/с 40703810600020000017

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани.

Накануне 19-летний местный житель устроил стрельбу в учебном заведении в Казани. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро школьников, более 20 человек оказались в больнице. Нападавший задержан.