Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 нужна сейчас всесторонняя поддержка. Для граждан, желающих оказать материальную помощь, по инициативе Российского Красного Креста (РКК) открыт счет в Сбербанке.
Перечислить деньги без комиссии можно через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы Сбера или через сайт Российского Красного Креста.
Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
"Берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста"",
– сообщил председатель РКК Павел Савчук, выражая соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления пожертвований:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест"
Р/с 40703810600020000017
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани.
Накануне 19-летний местный житель устроил стрельбу в учебном заведении в Казани. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро школьников, более 20 человек оказались в больнице. Нападавший задержан.
Вашингтон намерен бороться против российского газопровода другими методами
Злодей открыл пальбу во дворе учебного заведения