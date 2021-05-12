В Казани хоронят убитых школьников и педагогов

В Казани хоронят убитых школьников и педагогов
Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com
К стихийным мемориалам в память о трагедии выстроились очереди

Детей и учительниц, погибших при вооруженном нападении на казанскую школу №175, похоронят в среду, 12 мая.

Тела погибших начали выдавать родственникам утром 12 мая. На территорию морга на Сибирском тракте могут попасть только члены семьи. По решению родни, детей похоронят на кладбищах в Рыбной слободе, Высокой горе, Мусульманском кладбище и на Кургане, двух учительниц – в Константиновке и Самосырово, сообщает телеканал "Россия 1".

Среди погибших – 14-летние Ильзия Н. и Амир Ш. Они были двоюродными братом и сестрой, учились вместе в 8 классе. Скорбные кадры их последнего пути на земле публикует телеграм-канал Mash.

Всего в результате нападения на школу погибли 9 человек – 7 школьников и два педагога, одной из которых было 26 лет. Еще более 20 человек пострадали, они сейчас в больницах, большинство из них – дети.

Тем временем люди идут к зданию казанской школы №175. Они отстаивают длинные очереди, чтобы возложить к стихийному мемориалу цветы, игрушки, свечи. Телеграм-канал "Life.Shot" организовал прямую трансляцию с места событий.  

Аналогичные мемориалы организованы в разных городах России, в том числе  у здания представительства Республики Татарстан в Москве и Санкт-Петербурге. 

Убийца задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который когда-то учился в этой школе. Соседи дают ему нелестную характеристику.

Для помощи семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе организован сбор средств.

Николай ВИКТОРОВ

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