В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

Задержаны четыре предполагаемых организатора запрещенного производства

В подмосковном городе Луховицы полицейские обнаружили нарколабораторию. Она располагалась в здании бывшего автосервиса.

В ходе обыска стражи правопорядка наткнулись на порошкообразное вещество и различные устройства для изготовления наркотических веществ, передает ГУ МВД по региону.

После проведенного химического исследования выяснилось, что около пяти с половиной килограммов порошка являются мефедроном. "Природу" остальных веществ еще предстоит определить.

Полицейские задержали четверых предполагаемых организаторов нарколаборатории. Ими оказались граждане Украины. Против злоумышленников завели уголовное дело. Их всех отправили под стражу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что в Люберцах задержали двоих наркоторговцев. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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