Главная точка мира: база ВМФ РФ в Судане поможет в стабилизации Ближнего Востока

России необходимо активизировать свою деятельность по созданию точек влияния в других странах

Главным пунктом развития и стабилизации Ближнего Востока и Северной Африки может стать Судан, где в данный момент строится пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Однако Москве стоит поторопиться: геополитические противники России также рассматривают эту точку для усиления своего влияния в мире.

Ситуация на Ближнем Востоке

Испокон веков Ближний Восток и Северная Африка считались точкой сборки основных торговых маршрутов из Европы в Азию и обратно. На протяжении нескольких тысячелетий за этот регион воевали "сверхдержавы" разных эпох – начиная с Египта и заканчивая Османской империей Контроль над обширным регионом между Средиземным морем, Красным морем и Персидским заливом давал существенные преференции в торговле, а также пресекал любые угрозы и попытки этим торговым потокам помешать.

С наступлением третьего тысячелетия ситуация в регионе по-прежнему остается крайне нестабильной и требует постоянного внимания ключевых мировых игроков. Разрушительные войны и локальные конфликты – такие, как война в Ираке 2003 года или события "арабской весны" и последовавшее за ним усиление международных террористических группировок, – привели к тому, что зона MENA (аббревиатура от Middle East and Northern Africa – Ближний Восток и Северная Африка) находится в перманентном состоянии политической, экономической и военной турбулентности.

Опасный маршрут

В этом смысле наиболее важным маршрутом остается путь из Европы в Азию сквозь страны Ближнего Востока и Африки. Данный маршрут проходит через узкий уязвимый коридор – Суэцкий канал и Красное море и далее в Индийский океан через Баб-эль-Мандебский пролив. И необходимо отметить, что за последние 20 лет необходимость присутствия мировых держав в этом регионе еще больше возросла.

Деятельность МТО "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе группировки запрещены в РФ) привела к тому, что важнейший для судоходства регион находится под ударом террористических ячеек. Кроме того, остается нестабильной ситуация в районе Африканского Рога, где в 2000-2010-е гг. процветали сомалийские пираты. Несмотря на общее снижение деятельности пиратских банд в регионе после операций военно-морских флотов России, Индии, НАТО и ЕС, мировым державам все еще необходимо внимательно следить за происходящим в акватории и вести боевое патрулирование для обеспечения безопасности судоходства в зоне действия пиратов.

Наконец, нельзя исключать и обычный "человеческий фактор", который может в одночасье перевернуть мировую экономическую систему. Прецедент с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим на неделю движение по Суэцкому каналу, показал необходимость действий мировых держав на фоне любой форс-мажорной ситуации.

Место для шага вперед

Единственной относительно мирной точкой, в которой могут быть расположены силы мировых держав, является Красное море. Расположенный здесь флот может в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, которая позволила бы заблокировать путь из Европы в Азию. И если мы говорим о том, что Российская Федерация также находится в списке ключевых мировых держав – российскому руководству необходимо более плотно заняться местами постоянной дислокации в Красном море.

На этом фоне важным событием может стать создание пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Порт-Судане, соглашение о строительстве которого было подписано между Москвой и Хартумом в декабре 2020 года. Появление ПМТО в Судане бесспорно позволит реагировать на угрозы в этом регионе и помогать мировому судоходству и торговле. Кроме того, Россия сможет выступать полноценным арбитром в сложных и критических ситуациях в Северной и Центральной Африке. Даже в ситуации с "человеческим фактором" по примеру Ever Given российский флот смог бы оперативно предоставить средства и силы для восстановления движения в районе Суэцкого канала. Все это в итоге дает России огромные перспективы не только для развития военно-технической системы, но и для осознания себя как великой державы, готовой предложить миру свою помощь.

Нужно понимать, что на действия РФ идет мощное противодействие со стороны США, которые с начала 2021 года интенсифицировали военно-технические отношения с Хартумом. После того, как стало известно о создании ПМТО в Порт-Судане, Вашингтон отправил американских инвесторов, которые предлагают Судану бонусы в обмен на отказ от строительства российской базы. Кроме того, Штаты также рассматривают Судан в качестве полигона для развития своей (и без того самой большой в мире) военно-технической системы.

В этом смысле России стоит приложить к проекту создания ПМТО в Судане максимум усилий. В противном случае, Москва рискует потерять не только верного союзника в Африке, но и самую главную точку планеты, в которой наши силы помогли бы в общей стабилизации на Востоке.