Критика всего ценного и стоящего подрывает веру людей в себя и свое государство

Против российской идентичности развязана война. Ведут ее посредством так называемых "либеральных медиа", которые на деньги зарубежных спонсоров день за днем льют помои на каждое значимое в жизни России событие, каждое достижение, каждую структуру, пользующуюся доверием граждан. На это обратил внимание известный публицист, экономист Михаил Делягин.

Ему на глаза попалась статья под названием "Бал сатаны" в "Открытых медиа" – зарегистрированном в Эстонии сетевом издании бизнесмена Михаила Ходорковского. Как оказалось, речь шла о Пасхальной службе в Храме Вооруженных сил.

Причем редакция хитро извернулась: автор пишет подчеркнуто нейтрально, а характеризующие событие негативные оценки типа "бал сатаны", "шабаш", "храм войны", сравнения с американским "Южным парком" даны в виде высказываний неких пользователей соцсетей. Понятно, что подобраны эти комментарии были тщательно и с одной целью – очернить то, что дорого и свято российскому народу.

"Так называемая либеральная пропаганда всеми способами пытается навязать ассоциации, связывающие православие, армию и нынешнее руководство страны ни больше ни меньше, как с сатанизмом",

– пишет Делягин. По его мнению, отношение авторов подобных статей к русским ценностям и культуре понятно без слов. Цель же их глубже – не просто высказать личное мнение, а буквально уничтожить нашу страну и народ. Поэтому все хорошее и стоящее они стараются тут же оболгать и растоптать .

"Даже реальные достижения России или разумные действия властей они весьма умело препарируют и подают так, что те выглядят как наглядная иллюстрация порочности, маразматичности и безнадежности",

– поясняет публицист. И "Открытые медиа" – далеко не единственный пример. Уехавшая из России Юлия Латынина с канала на "Ютубе" уверяет, что у русских не может быть героев – они могут быть только жертвами, журналист Александр Невзоров призывает не считать Россию Родиной. Если к этой псевдолиберальной пропаганде и дальше относиться с нынешней "патологической пассивностью", она может стать смертельно опасной для России разрушительной силой, предупреждает Делягин.

По его мнению, критиковать российские структуры и определенные явления есть за что, замалчивание проблем чревато негативными последствиями. Однако целью критики должно быть укрепление государства и общества, а не его разрушение.

Впрочем, у деятельности либеральных СМИ есть и обратный эффект: если они на что-то накинулись, будь то российская армия, церковь, власть, значит, это достойно внимания: "Своеобразный такой знак качества", – заключает Делягин.