Экс-полицейский из Солсбери подал в суд на коллег из-за "отравления "Новичком"

Экс-полицейский из Солсбери подал в суд на коллег из-за "отравления "Новичком"
Фото: Gustavo Valiente/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Мужчина намерен отсудить у начальства солидную компенсацию

Бывший сотрудник британской полиции Ник Бейли подал иск против своих бывших коллег. Как пишут местные СМИ, адвокат мужчины утверждает, что экс-силовик пострадал, якобы отравившись "Новичком" в ходе операции по делу Скрипалей в Солсбери.

По информации СМИ, речь идет о "несчастном инциденте, произошедшем на рабочем месте". Представитель Бейли заявил, что пережитая травма стала причиной разрушительных последствий: его клиент вынужденно уволился с места работы, которую так любил.

Бейли подал судебный иск на имя начальника местной полиции в мае 2021 года. Несколькими месяцами ранее его супруга сообщила, что до сих пор "борется за часть пенсии мужа". Издание The Mirror утверждает, что сотрудник полиции "вступил в контакт" с "Новичком" в ходе обыска в квартире Скрипаля и более двух недель провел в больнице.

"Вещество было размазано по ручке входной двери, когда он обыскивал дом бывшего российского шпиона Сергея. Полиция заявила, что давать комментарии неуместно", – пишет The Mirror.

В марте Виктория Скрипаль заявила, что ее дядя, ставший фигурой международного скандала, скончался, так как кузина Юля связывалась с ней в прошлом году и утверждала, что унаследовала половину пенсии своего отца. Однако никаких деталей о Сергее Скрипале женщина не сообщала.

В том же месяце британские медиа писали, что Юлия Скрипаль постоянно названивает на Родину, переживая за свою любимую собаку, оставленную в Россию. Однако девушка, по всей вероятности, совершала звонки тайком – отследить номера оказалось невозможно. Пса Нуара пришлось отдать в добрые руки, когда Юлия поняла, что не собирается возвращаться назад.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость222903
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Гость231213
норм тема - срубить бабла на сказке про серенького бычка)
и ведь срубит жеж. Подав пример остальным. :))
М
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а чт,омысль интересная,предлагаю всем жителям солсбери подать в суд на полицию этого села,типа плохо зачистили территорию и у каждого было поторяно здоровье и моральный ущерб впаять
хоть один додумался
Гость231213
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норм тема - срубить бабла на сказке про серенького бычка)
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