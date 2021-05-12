Избавиться от вредной травы нелегко, но можно

Самой тяжелой работой в огороде не зря считается борьба с сорняками. Не успеешь их удалить, как они снова вырастают. Поэтому надо постараться и навсегда освободить от них огород.

Избавиться от вредной травы, которая мешает посевам и забирает из почвы полезные вещества, сложно, но можно. Для этого есть десять эффективных способов.

КАК ОЧИСТИТЬ ОГОРОД ОТ СОРНЯКОВ

Сначала нужно хорошенечко вскопать землю. При этом важно выбрать из нее все корни, особенно таких многолетних растений, как одуванчик, пырей, осот и сныть.

В случае, когда участок не маленький, можно использовать разрешенные к применению гербициды. Обычно хватает одной обработки, но, если не помогло, следует повторить.

Так как сорняки хорошо растут на свету, надо лишить их этого. Достаточно накрыть почву картоном, кусками железа, толью, черным нетканым материалом, фанерой – и они пропадут.

Кроме того, помогут сидераты. Их нужно сеять на свободных от выращиваемых культур местах и оставлять до осени, после скашивания горчица, рапс и рожь становятся отличным удобрением.

Между рядами посаженных овощей и зелени надо толстым слоем – от 5 см – укладывать скошенную на газоне траву. Она не даст сорнякам прорасти.

Затруднят развитие вредных растений и уплотненные посевы. Среди томатов и перца неплохо бы высадить базилик, а между кустами огурцов – редис.

Если вносить навоз, который перегнивал не один год, сорняки из него не появятся. Их семена будут уничтожены высокой температурой внутри.

Большим подспорьем в борьбе с вредной травой является вскапывание грядок вилами. Это поможет удалить больше корней, не порезав их.

Уже выросшие сорняки лучше всего вырывать руками. При этом следует вытягивать их с корнями, стараясь, чтобы в земле не осталось даже малейшего кусочка.

Поможет ликвидировать одуванчики щирицу и т.п. капельный полив или из лейки без распылителя. Если вода будет попадать точно в корни посаженных культур, сорняки между рядами умрут от недостатка влаги.

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