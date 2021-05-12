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Правительство России выделит дополнительно 10 млрд рублей на поддержку инвалидов. На эти деньги будут закуплены средства реабилитации, которые нуждающиеся в них граждане страны получат безвозмездно.
Предложение увеличить финансирование для обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья инвалидными колясками, ходунками и другими техническими средствами реабилитации поступило от "Единой России". Федеральные власти инициативу одобрили.
"Накануне я докладывал Президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства",
– сообщил премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета перед парламентариями нижней палаты в среду, 12 мая.
Как уточняется на сайте "ЕР", 10 млрд рублей будут взяты из Резервного фонда и направлены в Фонд социального страхования. Получить средства реабилитации инвалиды смогут бесплатно по электронному сертификату.
Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе "Единой России" в 2020 году. Он предусматривает гарантированное выделение денег на необходимое конкретному человеку оборудование.
В ходе выступления в Госдуме премьер Мишустин также рассказал, сколько денег уже было выделено на поддержку граждан в период пандемии коронавируса.
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