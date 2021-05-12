Некоторые вещества и продукты следует отправлять в мусорное ведро во избежание проблем со сливом

Многие удивляются, почему трубы в ванной или на кухне быстро засоряются. Причина кроется в отходах различного происхождения, которые негативно влияют на сантехнику. Расскажем, что ни в коем случае нельзя смывать в раковину.

Маска для лица на основе глины

Косметические средства, в основе которых содержится глина, после удаления с кожи остаются на трубах. Рано или поздно образуются твердые отложения, которые препятствуют нормальному сливу воды.

Средства с добавлением масел

Подобная косметика так же портит сток, как и глиносодержащие средства. Жиры слоями откладываются на внутренней поверхности труб, негативно влияя на их работу.

Бомбочки для ванны

В основе бомбочек содержатся порошкообразные вещества. При попадании в канализацию они начинают набухать, облепляя трубы.

Волосы

Чем пышнее у вас шевелюра, тем опаснее это для слива. Дело в том, что волосы запутываются, после чего на них оседает различная грязь. В конечном итоге подобные комки препятствуют потоку воды.

Остатки кофе

Кофейную гущу тоже не следует смывать в раковину. Частицы любимого многими напитка оседают в канализации, провоцируя засоры.

Кипяток

Это предупреждение относится прежде всего к тем, у кого в квартире проложены пластиковые трубы. Вода температурой выше 60°C способна повредить поверхность изделий, из-за чего может произойти прорыв.

Пищевые отходы

Перед отправкой тарелок и прочей посуды в раковину следует выкинуть в мусорное ведро все остатки пищи. В противном случае отходы разбухнут и облепят трубу.

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