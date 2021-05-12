Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
По предложению президента РФ будущие мамы, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, будут получать дополнительную поддержку от государства. Размер пособия превысит 6 тысяч рублей в месяц. Но и после родов такую семью не оставят без материальной помощи. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в среду, 12 мая.
Он уточнил, что спецвыплаты женщины будут получать с 1 июля 2021 года. Одно из непременных условий – встать на учет в женской консультации на раннем сроке беременности. Также будет учитываться финансовое положение будущей роженицы. Те, кому пособие будет назначено, смогут получать в среднем по 6300 рублей в месяц, передает телеканал "360". После рождения ребенка родители смогут оформить другие виды матпомощи от государства.
Инициативу о поддержке семей с детьми и будущих родителей выдвинул президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По словам главы кабмина, на данный момент все поправки в законодательство, необходимые для реализации данного поручения президента, уже внесены.
Помимо выплат по беременности, решено выделить пособие родителям-одиночкам. Пересмотрен и размер больничного по уходу за ребенком-дошкольником: дни нетрудоспособности будут оплачиваться в полном размене вне зависимости от стажа родителя.
В среду, выступая в Госдуме в ежегодным отчетом о деятельности правительства, Мишустин рассказал, сколько денег было выделено на поддержку россиян с начала пандемии коронавируса. К этой сумме теперь нужно прибавить еще 10 млрд рублей, который пойдут на закупку оборудования для инвалидов.
Вашингтон намерен бороться против российского газопровода другими методами
Злодей открыл пальбу во дворе учебного заведения