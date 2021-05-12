Выплата будет назначена при соблюдении ряда условии

По предложению президента РФ будущие мамы, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, будут получать дополнительную поддержку от государства. Размер пособия превысит 6 тысяч рублей в месяц. Но и после родов такую семью не оставят без материальной помощи. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в среду, 12 мая.

Он уточнил, что спецвыплаты женщины будут получать с 1 июля 2021 года. Одно из непременных условий – встать на учет в женской консультации на раннем сроке беременности. Также будет учитываться финансовое положение будущей роженицы. Те, кому пособие будет назначено, смогут получать в среднем по 6300 рублей в месяц, передает телеканал "360". После рождения ребенка родители смогут оформить другие виды матпомощи от государства.

Инициативу о поддержке семей с детьми и будущих родителей выдвинул президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По словам главы кабмина, на данный момент все поправки в законодательство, необходимые для реализации данного поручения президента, уже внесены.

Помимо выплат по беременности, решено выделить пособие родителям-одиночкам. Пересмотрен и размер больничного по уходу за ребенком-дошкольником: дни нетрудоспособности будут оплачиваться в полном размене вне зависимости от стажа родителя.

В среду, выступая в Госдуме в ежегодным отчетом о деятельности правительства, Мишустин рассказал, сколько денег было выделено на поддержку россиян с начала пандемии коронавируса. К этой сумме теперь нужно прибавить еще 10 млрд рублей, который пойдут на закупку оборудования для инвалидов.