Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения на время следствия

12 мая Ильназа Галявиева доставили в Советский районный суд Казани. 19-летний мужчина подозревается в вооруженном нападении на школу №175, в результате которого погибли 9 человек. Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

Заседание суда решено было поводить в открытом режиме, передает РИА "Новости". Многочисленные журналисты собрались в здании заранее. В 17:57 молодого человека привели в зал суда.

На вопросы журналистов Галявиев отвечать не стал. Суду же он заявил, что у него нет тяжких заболеваний. При этом ранее СК РФ сообщил о диагнозе, который говорит о заболевании головного мозга. Что именно нашли врачи у молодого человека, следователи не рассказали из-за медицинской тайны.

Следователь, выступая перед судом, отметил, что Галявиев признался в нападении на школу. Сам юноша заявил о справедливости и обоснованности своих действий. Сторона обвинения запросила арест на два месяца, Галявиев протестовать не стал.

Также стало известно, что злодею предъявили обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". В итоге суд согласился с требованием стороны обвинения и отправил его под стражу на два месяца. Решение суда молодой человек встретил без каких-либо эмоций на лице.

Назначенный судом адвокат Галявиева Александр Гиляжев спрогнозировал в разговоре с телеканалом "360", что его подзащитного арестуют на время следствия.

Трансляцию заседания телеканал показывал на своей странице в "Ютуб".

По данным СКР, утром 11 мая Галявиев пришел к школе с огнестрельным оружием, которое было зарегистрировано на его имя. С помощью самодельной бомбы взорвал входную дверь и открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Семеро детей и две учительницы погибли – их похоронили 12 мая. Еще более 20 человек пострадали, некоторых раненых отправили на лечение в Москву.

После задержания Галявиев признался в содеянном, но затруднился сказать, сколько человек убил, передает телеграм-канал Mash Iptash.