Стал известен диагноз преступника из Казани

Стал известен диагноз преступника из Казани
Фото: vk.com/region_kazan116/www.globallookpress.com
Напавший на школу юноша не раз обращался за помощью медиков

Накануне всю Россию потрясла трагедия в школе №175 в Казани, где, как считает следствие, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В среду, 12 мая СК РФ раскрыл диагноз молодого человека.

Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала журналистам, что злодей не состоял на учете у нарколога или психиатра. Однако он не раз обращался за помощью к врачам из-за сильных головных болей. 

В 2020-м доктора поставили ему диагноз, который говорит о заболевании головного мозга. В начале этого года родственники заметили, что Галявиев стал более агрессивным и вспыльчивым. 

На сайте СК уточняется, что на данный момент его состояние неадекватное, что затрудняет проведение следственных действий с ним. 

Сегодня Галявиев предстанет перед судом. Следователи просят отправить его под стражу. 

11 мая в результате кровавой трагедии погибли семь восьмиклассников и две учительницы, 23 человека пострадали. Сообщалось, что напавший на школу владел оружием легально. Для родителей юноши происшествие стало настоящим шоком. 12 мая в Казани похоронили погибших в этой бойне. 

Ранее СМИ восстановили хронологию событий этого ужасного дня. Из-за стрельбы в здании школы были разбиты окна, дети спасались, выпрыгивая из окон. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость233208
Пожаловаться Ответить
головные боли пациента вообще никак не "напрягли" психиатров , выдавших справку "здоров" , халатность медицины все дороже и дороже обходится гражданам
1
новости партнеров

Америка отказалась останавливать "Северный поток-2" - СМИ

Вашингтон намерен бороться против российского газопровода другими методами

Хронология кровавой трагедии в школе Казани: что известно

Злодей открыл пальбу во дворе учебного заведения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1615 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей