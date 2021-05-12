Напавший на школу юноша не раз обращался за помощью медиков

Накануне всю Россию потрясла трагедия в школе №175 в Казани, где, как считает следствие, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В среду, 12 мая СК РФ раскрыл диагноз молодого человека.

Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала журналистам, что злодей не состоял на учете у нарколога или психиатра. Однако он не раз обращался за помощью к врачам из-за сильных головных болей.

В 2020-м доктора поставили ему диагноз, который говорит о заболевании головного мозга. В начале этого года родственники заметили, что Галявиев стал более агрессивным и вспыльчивым.

На сайте СК уточняется, что на данный момент его состояние неадекватное, что затрудняет проведение следственных действий с ним.

Сегодня Галявиев предстанет перед судом. Следователи просят отправить его под стражу.

11 мая в результате кровавой трагедии погибли семь восьмиклассников и две учительницы, 23 человека пострадали. Сообщалось, что напавший на школу владел оружием легально. Для родителей юноши происшествие стало настоящим шоком. 12 мая в Казани похоронили погибших в этой бойне.

Ранее СМИ восстановили хронологию событий этого ужасного дня. Из-за стрельбы в здании школы были разбиты окна, дети спасались, выпрыгивая из окон.