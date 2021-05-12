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Накануне всю Россию потрясла трагедия в школе №175 в Казани, где, как считает следствие, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В среду, 12 мая СК РФ раскрыл диагноз молодого человека.
Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала журналистам, что злодей не состоял на учете у нарколога или психиатра. Однако он не раз обращался за помощью к врачам из-за сильных головных болей.
В 2020-м доктора поставили ему диагноз, который говорит о заболевании головного мозга. В начале этого года родственники заметили, что Галявиев стал более агрессивным и вспыльчивым.
На сайте СК уточняется, что на данный момент его состояние неадекватное, что затрудняет проведение следственных действий с ним.
Сегодня Галявиев предстанет перед судом. Следователи просят отправить его под стражу.
11 мая в результате кровавой трагедии погибли семь восьмиклассников и две учительницы, 23 человека пострадали. Сообщалось, что напавший на школу владел оружием легально. Для родителей юноши происшествие стало настоящим шоком. 12 мая в Казани похоронили погибших в этой бойне.
Ранее СМИ восстановили хронологию событий этого ужасного дня. Из-за стрельбы в здании школы были разбиты окна, дети спасались, выпрыгивая из окон.
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