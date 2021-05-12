Предложение "ЕР" получило поддержку федерального правительства

Дополнительно 25 миллиардов рублей будет выделено на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в среду, 12 мая, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Вопрос дополнительного финансирования медицинской сферы поднял депутат "ЕР" Адальби Шхагошев. Он отметил, что в прошлом году правительство уделяло много внимания региональному здравоохранению – этого требовала ситуация с распространением коронавируса. Но борьба с пандемией еще не завершена, и для того, чтобы жители регионов могли получать качественные медицинские услуги, связанные как с лечением COVID-19, так и других заболеваний, нужны дополнительные средства, обратился парламентарий к премьеру.

"Эти средства уже предусмотрены. На этот год мы запланировали выделение порядка 25 млрд рублей дополнительно",

– сообщил Мишустин. Эти деньги помогут россиянам получить постковидную реабилитацию, пройти диспансеризацию и получить другие услуги по системе ОМС. Средства будут направлены в федеральные медицинские учреждения, которые возьмут на себя оказание услуг, "с которыми не справились региональные и муниципальные", уточнил премьер.

Кроме того, по инициативе "ЕР" правительство выделит дополнительно 10 миллиардов рублей на закупку средств реабилитации инвалидов.