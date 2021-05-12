Несколько секретов обеспечат семью закрутками томатов на всю зиму

Свежие сочные помидоры прямо с грядки – любимое лакомство многих россиян. Поэтому дачники охотно ввязываются в выращивание прихотливой культуры. Впрочем, опыт и народные хитрости превращают заботу о помидорах в приятное времяпрепровождение. Тем более, что на выходе трудолюбивого садовода ждет настоящее овощное угощение.



В этом деле самое главное – правильно высадить и прикормить будущее томаты.

Правила посадки помидоров

Во-первых, лунки нужно делать на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

Глубина лунки должна позволять разместить на дне питательное удобрение и немного земли, которая прикроет подкормку.

При посадке рассаду лучше заглубить и оставить над почвой только пару верхних листочков. Также по одной из методик фермеры советуют сажать в ямку только один томат, даже если рассада на вид будет совсем маленькой.

А теперь главная хитрость. Для того чтобы обеспечить отличный урожай помидоров, нужно правильно подобрать подкормку. Один из лучших вариантов – удобрение из рыбы. На дно лунки можно выложить пару рыбьих голов или несколько мелких рыбок, также подойдут хвостики, плавники и другие части. Следом засыпаем горсточку измельченной скорлупы яйца. Такая подкормка напитает растение и подарит дачнику богатый урожай.

Также бывалые огородники советуют положить в каждую лунку по паре таблеток аспирина. За счет этого у растения запустится иммунная система. После посадки будущие томаты нужно хорошенько полить.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало, в чем заключается польза аспирина для томатов.