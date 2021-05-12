Бороться с возрастом помогает даже популярное лакомство - горький шоколад

Считается, что от того, что человек ест, зависит его внешний вид. Чем более правильного питания придерживаться, тем больше шансы как можно дольше сохранить моложавый вид. С этим согласна эксперт по питанию Зинаида Медведева, которая рассказала о полезных продуктах.

Проростки семян, по словам специалиста, наиболее ценны в этом вопросе. Можно самостоятельно проращивать семена подсолнечника, льна, гречихи, ржи или пшеницы, а можно купить в магазине. Этот продукт полны антиоксидантов и витаминов, которые природа использует для роста семян.

Также полезны жиры – ненасыщенные и растительные. Первые можно получить через оливковое масло, вторые, употребляя в пищу авокадо и орехи. Эти продукты защищают кожу от быстрого старения и от проблем с сердцем.

Поддерживать молодость организма способы цитрусовые, в которых также много антиоксидантов – биофлавоноидов. Такие фрукты позволяют поддерживать структуру ДНК целой.

Летние ягоды также стоит включить в свой рацион тем, кто хочет замедлить процесс старения. Клубника, черника, ежевика и малина борются со свободными радикалами. Зимой, в не сезон можно заменить свежие ягоды замороженными.

Квашенная капуста – тоже благотворно влияет на поддержание молодости. Это связано с тем, что она улучшает работу кишечника, который в свою очередь укрепляет иммунитет, отмечает Медведева.

Укрепляет сосуды, снижает холестерин и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды – томат, богатый ликопинами. Эксперт советует помидоры поддавать термической обработке, чтобы получить от них максимум пользы.

Бороться с проявлениями возраста помогает, по словам специалиста, горький шоколад. 10-20 грамм этого лакомства в день благотворно повлияют на сердечно-сосудистую систему, зрение и почки благодаря флаваноидам, передает "Комсомольская правда".