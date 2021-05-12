Инициативы единороссов помогают туриндустрии

Существующие меры господдержки благотворно влияют на развитие внутреннего туризма в России. Такое мнение высказала руководительница Музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна".



Екатерина Толстая также является участницей предварительного голосования единороссов. Она подчеркнула, что возглавляемая ею историческая усадьба уже ощутила результат поддержки государства на себе. Так, музей стали посещать значительно чаще. За период майских каникул в культурном учреждении побывали около 13 тысяч посетителей. Данные цифры значительно выше, чем аналогичные показатели 2019 года.

Толстая подчеркнула, что россияне стали больше интересоваться историей родины и ее выдающихся деятелей. Глава "Ясной Поляны" поддерживает пролонгацию действия кешбэка на поездки по России.

Депутат от единороссов Сергей Кривоносов, в свою очередь, отметил, что реализация идей "Единой России" позволила серьезно повысить загрузку отечественных турцентров. Сейчас основная задача – обеспечить туристов высоким уровнем сервиса. Для этого парламентарии от "Единой России" активно работают над созданием "Туристского кодекса", который будет регулировать данную сферу.

Отметим, в прошлом году глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что в скором времени в России начнет реализовываться нацпроект в сфере туризма. С таким предложением ранее выступили члены партии.