Астролог Володина предупредила россиян об опасностях мая

Астролог Володина предупредила россиян об опасностях мая
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-ведущая "Давай поженимся" считает, что социальную сферу будет трясти

Василиса Володина поделилась своим прогнозом на май. Астролог рассказала, что расположение звезд не сулит ничего хорошего. По ее словам, важными темами этого месяца для россиян станут накопления, постоянство и защищенность, то есть на первый план выйдет социальная тема.

Как поведала Володина в "Инстаграм", обстоятельства могут негативно отразиться на стабильности и безопасности людей. Впрочем, она тут же успокоила подписчиков – бить тревогу не нужно, ситуация будет напряженной в общем для всех, лично граждане не почувствуют сильных потрясений. 

"Ждем новостей на тему трудового законодательства, миграции, повинностей населения, обязательств и долгов",

написала Володина. 

Астролог также подчеркнула, что людей будет волновать тема медицины, а также пандемии коронавируса. При этом основные события затронут тех, кто работает. У этой группы россиян появятся внутренние страхи, ощущение недостачи и "засасывающей дыры". 

Также кого-то будет лихорадить – мысли "в последний раз" и "сейчас или никогда" не будут отпускать. Володина также дала совет, как пережить это трудное время. Главное относиться ко всем событиям с легкостью, беречь себя и что-то делать для собственного блага.  

Поклонники поблагодарили экс-ведущую шоу "Давай поженимся" за этот прогноз. Некоторые фанаты отметили, что "тот, кто предупрежден, тот вооружен". Другие подчеркнули, что единственный способ пережить все невзгоды – усердно работать. Третьи стали интересоваться, наступят ли времена, когда люди просто будут радоваться жизни и получать от нее только удовольствие. Володина, правда, оставила эти комментарии без ответа. 

Полина ИВАНОВА

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