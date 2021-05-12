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Василиса Володина поделилась своим прогнозом на май. Астролог рассказала, что расположение звезд не сулит ничего хорошего. По ее словам, важными темами этого месяца для россиян станут накопления, постоянство и защищенность, то есть на первый план выйдет социальная тема.
Как поведала Володина в "Инстаграм", обстоятельства могут негативно отразиться на стабильности и безопасности людей. Впрочем, она тут же успокоила подписчиков – бить тревогу не нужно, ситуация будет напряженной в общем для всех, лично граждане не почувствуют сильных потрясений.
"Ждем новостей на тему трудового законодательства, миграции, повинностей населения, обязательств и долгов",
– написала Володина.
Астролог также подчеркнула, что людей будет волновать тема медицины, а также пандемии коронавируса. При этом основные события затронут тех, кто работает. У этой группы россиян появятся внутренние страхи, ощущение недостачи и "засасывающей дыры".
Также кого-то будет лихорадить – мысли "в последний раз" и "сейчас или никогда" не будут отпускать. Володина также дала совет, как пережить это трудное время. Главное относиться ко всем событиям с легкостью, беречь себя и что-то делать для собственного блага.
Поклонники поблагодарили экс-ведущую шоу "Давай поженимся" за этот прогноз. Некоторые фанаты отметили, что "тот, кто предупрежден, тот вооружен". Другие подчеркнули, что единственный способ пережить все невзгоды – усердно работать. Третьи стали интересоваться, наступят ли времена, когда люди просто будут радоваться жизни и получать от нее только удовольствие. Володина, правда, оставила эти комментарии без ответа.
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