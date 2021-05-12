Российское общество "Знание" утвердило новый руководящий состав

Российское общество "Знание" утвердило новый руководящий состав
Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Организация также определила направления своей будущей деятельности

В российской столице 12 мая прошел III съезд общества "Знание", в ходе которого члены организации выбрали новый руководящий состав. Об этом сообщила пресс-служба.

На встрече собрался 191 член общества, все они приехали в Москву из 83 регионов России.  

Председателем наблюдательного совета общества "Знание" был избран Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента России. Также на съезде выбрали и его заместителей. Ими стали помощники лидера россиян: Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, Любовь Духанина и Владимир Мединский. 

А генеральным директором назначен Максим Древаль, победитель конкурса "Лидеры России". Он основал холдинг "Нетология групп" и обучающий онлайн-сервис "Фоксфорд", передает ТАСС. 

В марте этого года Древаль выступил с громкой инициативой. По его мнению, стране нужна современная и технологичная платформа знаний, в основу которой лег бы просветительский опыт и традиции СССР. Глава государства Владимир Путин положительно оценил это предложение. И 21 апреля в ходе своей речи Федеральному Собранию президент России сообщил, что общество "Знание" важно перезапустить на современной цифровой платформе. 

"Знание" – общественная некоммерческая организация, которая начала свою работу пять лет назад, напоминает "Интерфакс". 

Полина ИВАНОВА

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