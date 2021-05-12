Массовая бойня привела в ужас всю страну

11 мая информационное пространство было взорвано известиями о леденящем душу событии в столице Татарстана. Бессердечный злодей ворвался в местную школу и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Трагедия унесла жизни девяти человек, среди которых семь детей. До ужаса перепуганные школьники закрывались в классах, прятались за партами и выпрыгивали из окон, чтобы спастись от душегуба.



После страшных событий рядом с лицеем уязвленные в самое сердце люди создали стихийный мемориал. Местные жители приносили к школе мягкие игрушки и цветы в знак памяти о погибших.

Россияне из других регионов также скорбят вместе с людьми, потерявшими своих близких. Тысячи учеников и преподавателей по всей стране выразили свои соболезнования. Они записали трогательное видео, которое выложено в группе конкурса "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте". Школьники стараются поддержать убитых горем родных погибших детей.

"Казань, мы с вами", "Вы очень сильные. Вы справитесь", – говорят дети.

Школьники всем сердцем желают семьям погибших собраться с силами и постараться пережить страшный удар судьбы.

Преподаватели-наставники популярного школьного конкурса подчеркнули, что гордятся отвагой педагога, которая отдала свою жизнь, спасая детей.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.