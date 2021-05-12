Молодой человек пришел в учебное заведение конкретно убивать, а не ранить и пугать детей

Казанский юный злодей Ильназ Галявиев выбрал для совершения кровавого преступления школу, в которой сам когда-то учился, из-за ее близости к дому и потому, что отлично знал ее внутреннее расположение. Об этом он сообщил на допросе, передает телеграм-канал Life shot.

"Почему именно убийство в данной гимназии? Так потому что она находится рядом с моим домом и в ней много учащихся. В данной гимназии я обучался сам с первого по девятый класс. Я помню некоторых педагогов, как расположена гимназия, все коридоры, учебные залы и т.д." – объяснил задержанный.

По его словам, он не собирался просто ранить своих жертв или напугать, а целенаправленно шел их убивать, поэтому некоторых добивал или думал, что довел дело до конца. Он отметил, что иногда промахивался, уточняет издание Life.

"Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет и насколько у меня хватит сил и возможностей", – сообщил Галявиев.

Бомбу для нападения на школу молодой человек изготовил еще 5 мая самостоятельно дома, воспользовавшись инструкцией из интернета. Кроме того, он поведал, что ходил за ножом в квартиру родителей. Галявиев подчеркнул, что брат отказался впускать его в дом, испугавшись, однако по звонку отца вынес ему оружие из квартиры.

Изначально он хотел совершить бойню 7 мая, но узнав, что школа закрыта на праздники, решил перенести нападение на первый рабочий день. Галявиев заявил, что начал собираться в учебное заведение в 8 часов 30 минут: он разместил фотографии в своем телеграм-канале, зарядил оружие и отправился убивать.

"Данное ружье я взял в правую руку и ничем его не прикрывал. Было видно, что это ружье. Далее я взял два приготовленных заранее рюкзака, один из которых был с бомбой, его я взял в руки, а второй был с патронами, его я надел на спину", – живописал свое преступление юноша.

Напомним, 19-летний Галявиев пришел утром во вторник, 11 мая, в гимназию №175 в Казани, и открыл пальбу по школьникам и учителям. В этой бойне погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения разной степени тяжести.

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