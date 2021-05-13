Такое мнение у аналитиков сложилось из-за обострения спора о ценах между поставщиками и ретейлерами

В России появилась возможность отсрочить подорожание жизненно важных продуктов. Об этом рассказали журналистам эксперты.

Такое мнение у них сложилось из-за обострения спора о ценах между поставщиками и ретейлерами. Однако не исключен и другой исход ситуации.

Пока же крупные сети пытаются договориться с производителями. Кроме того, чтобы сдержать увеличение стоимости продовольствия, они вкладывают в цену средства, полученные "за счет собственной маржи", цитирует представителей одной из сетей "КоммерсантЪ" .

Один из самых крупных ретейлеров обратился к поставщикам с просьбой не повышать цены на значимые для потребителей продукты хотя бы до конца первого осеннего месяца. Но те уверены, что продавцы злоупотребляют положением, и отметили, что у них растут издержки, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что продукты во всем мире продолжают стремительно дорожать. И вскоре они вовсе могут стать роскошью, недоступной многим.

До этого россиян предупредили о значительном повышении цен на гречку. Стоимость востребованной в нашей стране крупы может подняться на 15% из-за плохого урожая.