Жителям столицы в ближайшие сутки предстоит испытать на себе капризы погоды

В Москве 13 мая будет гроза, пойдет дождь и разгуляется сильный ветер. Об этом рассказали синоптики.

Эти капризы погоды жители столицы испытают на себе с полудня до 22:00. При этом на небе сквозь облака проглянет солнце.

Воздух в городе прогреется до +21˚C. В Подмосковье столбики термометров покажут от +17˚C до +22˚C, приводит РИА "Новости" информацию специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Осадки будут недолгими. Во время грозы порывы юго-восточного ветра достигнут 20 м/с, в остальное время не превысят 9 м/с, отмечает телеканал "360".

Тем временем в Гидрометцентре предупредили о "желтом" уровне опасности. Также сообщили о повышении атмосферного давления до 747 – 751 мм ртутного столба.