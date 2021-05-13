Новые выплаты коснутся отдельных пенсионеров

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 6044 рублей уже со следующего месяца после дня рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Как отмечает источник, те категории пожилых россиян, которые достигли указанного возраста, имеют право на надбавку к страховой пенсии по старости в двойном размере. В этом году ее фиксированный размер составляет 6044 рублей.

В пресс-службе ПФР также напомнили, что фиксированной частью является выплата к страховому пособию, которая гарантируется государством вне зависимости от взносов, которые ранее уплачивал россиянин. Для получения надбавок не нужно никуда обращаться с заявлениями.

"Никаких заявлений подавать не требуется. Перерасчет производится беззаявительно", – говорится в заявлении Пенсионного фонда по Северной Осетии.

Представители фонда также отметили, что на надбавку могут претендовать исключительно те категории граждан, которые уже получают страховые пособия по старости. Таким образом, те, кто достиг указанного возраста и получает соцпенсию, а также имеющие льготы по потере кормильца, на надбавку в 6 тысяч рублей претендовать не могут, пишет URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие постановления начали действовать с 1 мая текущего года. Кроме упрощенного порядка работы для лиц старше 65 лет, в действие вступила переиндексация доплат к пенсионным выплатам для отдельных категорий россиян, чья трудовая деятельность связана с вредными факторами или особо сложными условиями. Ко дню Победы участники Великой Отечественной войны получили выплату в размере 10 тысяч рублей.