Лайфхаки по выращиванию вкусных кабачков: плодов будет много

Лайфхаки по выращиванию вкусных кабачков: плодов будет много
Фото: digifoodstock.com/ CTK/ www.globallookpress.com
Качество и количество урожая этого растения порадует, если применить маленькие хитрости

Одной из популярных в нашей стране культур является кабачок. Его используют и в свежем виде, и в консервациях. И каждый огородник мечтает вырастить богатый урожай такого овоща.

Качество и количество плодов этого растения порадует, если применить маленькие хитрости. Первая из них – место, куда следует его посадить.

КАК ВЫРАСТИТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ВКУСНЫХ КАБАЧКОВ

Овощ любит тепло, поэтому ему нужно выделить место на юге или юго-западе огорода. Чем сильнее прогреются кусты, тем больше  плодов удастся с них собрать. Далеко не последнюю роль играет также грунт. Он должен быть мягким, чтобы сквозь него хорошо поступал свежий воздух.

Более ранний урожай удастся собрать, если предварительно посеять кабачки на рассаду. Для этой культуры подойдут обычные рассадные ячейки и кокосовый грунт. До того, как положить в них семена, почву надо полить горячей водой и оставить до ее набухания. Потом ею наполовину заполняем подготовленные емкости.

Семечки замочить в перекиси на 10 минут, затем следует уложить их в ячейки и сверху присыпать тем же грунтом. После этого накрыть пленкой и поставить в теплое место. Рассада будет готова к отправке на огород через 25 дней.

Прежде чем высаживать зеленцы в землю, грядку надо вскопать и полить место посадки кустов горячей водой, после чего немного разгрести почву сантиметров на пять. Высаживать сеянцы следует на поверхности земли, со всех сторон до семядольных листьев присыпав плодородным слоем, после чего полить каждый.

Когда вода впитается, стоит присыпать слегка перегноем или землей, чтобы не образовалась почвенная корка. Каждый кустик окружить соломой или сухой травой – эта мульча будет полезна ему.

Три-пять первых завязей надо удалить. Это поможет растению сформировать крепкие корни, что поспособствует большой урожайности. И, обильно полив каждый кустик, следует внести первое удобрение. Оно готовится так. В 1 л горячей воды растворить 1 стакан золы. Этот раствор залить в лейку и добавить воды до краев. Под один куст нужно 1 такой подкормки, после чего нужно снова полить кабачки чистой водой.

Второе удобрение можно сделать из 2 л настоя зеленой сброженной травы, его важно внести через семь дней. Под куст тоже потребуется не больше литра. И снова полить кабачки простой водой. Далее подкармливать надо каждые десять дней.

Плоды нужно собирать недозрелые, иначе их качество и количество снизятся. Если придерживаться всех этих правил, этот овощ порадует вас отличным урожаем и приятным вкусом.

Полина ДОРОЖКИНА

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