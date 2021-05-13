Подозрительные симптомы появились после командировки в Европу

Американских дипломатов и агентов разведки сразил странный недуг. Прежде здоровые люди начали жаловаться на сильные головные боли, депрессию и мысли о суициде. К медикам обратились уже более 130 человек. Все они ранее вернулись с зарубежных миссий.

Впервые о подобных случаях стало известно пять лет назад. Тогда симптомы, указывающие на поражение головного мозга, проявились у 60 американцев, работавших в Китае и на Кубе. Сейчас наблюдается новая вспышка заболевания – уже у военных и агентов США, командированных в Европу и другие регионы мира, сообщает New York Times.

Впрочем, болезнь настигает агентов и на территории США. Так, одна сотрудница Белого дома сообщила о резком ухудшении самочувствия, когда она выгуливала собаку. А один из офицеров рассказал, как однажды выехал на своем автомобиле на перекресток и неожиданно почувствовал сильную тошноту и боль в голове, а его двухлетний сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того как офицер отъехал от перекрестка, его тошнота прекратилась, а ребенок перестал плакать.

Медики предположили, что военнослужащий был атакован микроволновым оружием, действие которого основано на технологии направленной энергии.

"Некоторые официальные лица в Пентагоне считают, что за нападением на двухлетнего ребенка, скорее всего, стоит российская военная разведка, поскольку есть доказательства, указывающие на Россию",

– сообщает NYT, отмечая при этом, что следователи не пришли к однозначному выводу, что какая-либо иностранная сила несет ответственность за данный инцидент.

Собственно, в США пока не могут никого обвинить, поскольку даже некоторые врачи, занимавшиеся лечением пациентов с указанными симптомами, скептически относятся к предположениям, что головные боли вызваны воздействием нового вида оружия. Но администрация Джо Байдена дала указание продолжать расследование. Дело поручено совету нацбезопасности США совместно с ЦРУ, главным назначен замдиректора разведслужбы Дэвид Коэн, передает РИА ФАН.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что стал жертвой атаки российских спецслужб, применяющих секретное оружие, во время командировки в Москву.