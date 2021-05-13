Проекты создания качественной городской среды реализуются не только в туристическом центре, но и на окраинах столицы

Москва заметно преобразилась за последние десятилетия. Мегаполис стал не просто деловым центром страны, но и городом, в котором комфортно жить. На это направлена программа благоустройства "Мой район". В 2021 г. она затронет более 100 скверов, дворов и жилых территорий.

Большая работа по созданию комфортной городской среды будет проведена на Северо-Востоке столицы.

"Проекты благоустройства в Южном Медведково, Алтуфьевском и Северном были согласованы с местными жителями и учитывают огромный опыт создания качественной городской среды, который мы приобрели в прошлые годы",

– рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Южном Медведково будет обновлен межшкольный стадион в Ясном проезде. Там отремонтируют футбольное поле и хоккейную коробку, оборудуют площадки для игры в баскетбол, волейбол и настольный теннис, организуют спортивную полосу препятствий.

Прилегающая территория, где расположено­ 5 школ и детских садов, естественно, тоже будет приведена в порядок. Для родителей, ожидающих детей после уроков, установят скамейки, проложат пешеходные дорожки.

ЗАГС на улице Молодцова станет более привлекательным. На площади перед ним появятся скамьи в форме полуколец и яркие светильники. Праздничную обстановку будут создавать цветники, деревья и кустарники.

В Алтуфьевском благоустроят сквер около кинотеатра "Марс", недавно прошедшего реконструкцию. Теперь рядом с ним появится спортивная площадка, где можно будет поиграть в стритбол, позаниматься воркаутом и провести время на тренажерах. Для детей организуют свою игровую площадку.

В сквере также оборудуют зону отдыха у воды, установят сцену. Украшением пространства станет скульптурная группа "Солнечная система с необычными "лунными качелями".

Новые арт-объект появятся и в районе Северный. Кроме того, у библиотеки № 65 им. Пришвина откроют читальный зал под открытым небом, чтобы в теплую погоду можно было читать книги на свежем воздухе. Там же сделают сцену и детскую площадку. И конечно, высадят множество растений, чтобы радовать глаз и сделать прогулки на улице более приятными.

Все эти нововведения были спроектированы с учетом пожеланий и потребностей местных жителей. Свое мнение они высказывали на платформе проекта "Активный гражданин". Совсем скоро они смогут пользоваться результатами проекта благоустройства "Мой район" и наслаждаться жизнью в городе.