Вытянутая ботва и мелкие плоды: как избежать ошибок при посеве редиски

Вытянутая ботва и мелкие плоды: как избежать ошибок при посеве редиски
Фото: Tim Stepien/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Соблюдая все правила, первый овощ удастся вырастить без потерь

Редис вырастает на огороде быстрее многих других культур. Одни салат из этого выращенного самими овоща с зеленью едят уже в третьем весеннем месяце, другие – в начале лета. 

Но бывает и так, что посадили семена, а вытянулись ботва и плоды мелкие. Чтобы избежать этого, следует не допускать ошибок и придерживаться определенных правил.

КАК НЕЛЬЗЯ СЕЯТЬ РЕДИСКУ

Большое значение имеет время посадки. Хотя этому овощу не страшна прохлада, хорошего в раннем посеве мало. Делать это при температуре воздуха до +7˚C нежелательно, а если уж пришлось, то следует помещать семена в теплице и перед ночью обязательно укрывать пленкой.

Вторая ошибка – неправильно выбранное место. Если туда, где посажен овощ, почти не попадают солнечные лучи или его мало, плоды будут созревать долго, получатся мелкими и вряд ли вкусными. Сеять надо там, где много света.

Требователен редис и к почве. Ни тяжелая глинистая, ни закисленная ему не подходит – хорошо прорастет лишь ботва. Для получения богатого урожая нужен легкий и нейтральный по кислотности грунт.

Четвертым заблуждением является посадка овоща в грунт со свежим навозом, якобы для того, чтобы семенам тепло было. Вместо хрустящих плодов удастся получить зеленые "вершки" и невкусные, мягкие "корешки". Удобрять почву нужно осенью.

Редис любит влажную землю. Сухой грунт и редкий полив приведет к неудаче – плоды вырастут мелкими, вытянутыми и потрескаются. Высаживать желательно во влажную почву и систематически поливать, как только верхний слой подсохнет.

Бросать семена, не соблюдая расстояния между ними как минимум в 3 см, тоже неправильно: при росте овощу будет не хватать необходимой влаги и питательных веществ. Если же так вышло, то следует проредить посевы, как только они появились.

Сажать редис глубоко также не стоит – выйдет кривой и волокнистый. Помещать семена в землю нужно не больше чем на 1 сантиметр.

Ранее "Утро.ру" писало, что для получения богатого урожая помидоров важно соблюсти правильное "соседство". Чтобы томатов выросло и созрело много, рядом желательно посадить в том числе редиску.

Полина ДОРОЖКИНА

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