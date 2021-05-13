Строительство станций идет активными темпами

Московский метрополитен является самым любимым общественным транспортом жителей и гостей города. Поэтому развитию сети метро и строительству новых станций уделяется повышенное внимание. Сейчас ведутся активные работы по прокладке новой Троицкой линии. Будущие станции первого участка уже связаны тоннелями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Протяженность первого участка Троицкой линии составляет более 13 км. Здесь идет работа над пятью станциями: “Улица Новаторов”, “Университет дружбы народов”, “Улица Генерала Тюленева”, “Славянский мир” и “Мамыри”.

"Общая строительная готовность участка составляет 35%", – рассказал Андрей Бочкарев.

Все тоннели уже проложены. Маршрут проходил в районах плотной застройки, а также под территорией природного заказника "Теплый стан". Поэтому специалисты в круглосуточном режиме следили за состоянием зданий и зеленых насаждений во время землепроходческих работ.

Сейчас на строящихся станциях идут монолитные работы. В частности, на станции "Университет дружбы народов" начинается отделка пассажирской зоны, на "Улице Новаторов" отделывают служебные помещения.

Всего в составе Троицкой линии планируется 16 станций. Начинаться она будет от "Крымской" Московского центрального кольца (МЦК) и пойдет через "Академическую" Калужско-Рижской линии и "Коммунарку" Сокольнической линии до Троицка.

Вдоль маршрута проживает более миллиона человек, плюс еще несколько сотен тысяч ежедневно приезжают в эти районы на учебу и работу. Поэтому новая линия заметно разгрузит "оранжевую" и "красную" ветки метро, а также центральные пересадочные станции.

Жители вблизи Троицкой линии будут меньше времени тратить на дорогу, а также смогут отказаться от использования автотранспорта. Это не только снизит интенсивность движения на Калужском шоссе и других улицах, но и улучшит экологическую ситуацию.

Дальнейшая прокладка тоннелей – от "Мамырей" к Коммунарке – уже ведется.