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Президент РФ Владимир Путин чувствует себя прекрасно после вакцинации от коронавирусной инфекции. Тем не менее, глава РФ следует рекомендациям медиков и старается реже проводить очные встречи, заявил сегодня, 13 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так, в ходе визита в РФ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообщался с российским лидером в онлайн-формате, несмотря на то, что к тому моменту президент уже прошел вакцинацию, передает Ura.ru.
Как отметил российский госслужащий, Путин соблюдает рекомендации эпидемиологов и принимает меры предосторожности. Президент обязан считаться с этим фактором, заявил Песков.
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