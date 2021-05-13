Глава РФ соблюдает все рекомендации медиков

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя прекрасно после вакцинации от коронавирусной инфекции. Тем не менее, глава РФ следует рекомендациям медиков и старается реже проводить очные встречи, заявил сегодня, 13 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, в ходе визита в РФ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообщался с российским лидером в онлайн-формате, несмотря на то, что к тому моменту президент уже прошел вакцинацию, передает Ura.ru.

Как отметил российский госслужащий, Путин соблюдает рекомендации эпидемиологов и принимает меры предосторожности. Президент обязан считаться с этим фактором, заявил Песков.