Под удар попали даже православные святые

Антироссийская истерия приобретает в Болгарии черты психического заболевания. К такому выводу пришел болгарский аналитик Петё Блысков, анализируя последние события.

Современные болгарские "геростраты" вновь пытаются вымарать из истории все события, связанные с Россией. Так, активист Иво Инджев выступил с призывом снести установленный в Софии в 50-е годы памятник Советской армии. На возражения оппонентов, что монумент является благодарностью за спасение республики от фашистов, он заявил, что Болгарию освобождала Красная армия, а тут написано – Советская, поэтому этот памятник можно и нужно снести.

Еще один местный деятель Горан Благоев призывает переименовать храм, названный в честь причисленного к лику святых русского князя Александра Невского. Такие заявления вызывают опасения, что человеку требуется помощь медиков, пишет Блысков в местном издании "Труд".

По его мнению, "лизоблюды", поклоняющиеся Западу, таким образом пытаются оскорбить Россию, и хуже всего, что они собирают людей под свои знамена и волна антироссийской дикости разгоняется все больше.

Ранее в Софии на фоне осложнений отношений Чехии с Россией заявили о том, что Москва может быть причастна к серии взрывов на военных складах в Болгарии.