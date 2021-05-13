Психологическое состояние еще предстоит оценить

В момент совершения преступления Ильназ Галявиев был трезв. Такое заключение сделали эксперты, проверив анализы преступника на алкоголь и наркотики.

В организме Галявиева не обнаружено следов психотропных веществ. Это значит, он пришел в школу с ружьем и начал стрелять по детям в трезвом состоянии, передает "Царьград" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Молодому человеку назначена и предварительная психолого-психиатрическая экспертиза. По данным издания, этим занимается лично директор московского института им. В. Сербского, главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. Ранее в СК говорили, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии.

Накануне Галявиеву предъявили обвинение в убийстве нескольких человек. Свою вину он не отрицал. Более того, заявил, что осознанно шел убивать школьников. Как передает телеграм-канал Mash, утром 11 мая Галявиев сходил в гимназию №175, убедился, что уроки идут по расписанию, вернулся домой за оружием, сделал селфи и отправился убивать.





Как рассказала директор казанской школы №175 Амина Валеева, контракт с ЧОП был расторгнут в марте 2020 г., когда детей перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Когда возобновилось очное обучение, нанимать ЧОП для охраны не стали, поскольку родителей на территорию учебного заведения не пускали, а за порядком следили при помощи системы камер видеонаблюдения внутри и снаружи здания, передает РИА "Новости".

В результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли семеро школьников и две учительницы. Еще более 20 человек пострадали.