В нашей стране и во всем мире произойдут большие перемены

Американский мистик Эдгар Кейси, более известный как "спящий пророк", много лет назад предсказал будущее России. Ясновидящий сделал прогноз о новом лидере нашей страны.

Особенность Кейси заключалась в том, что видения к нему приходили во сне. Когда медиум просыпался, то не помнил о своих же предсказаниях. Однако помощники записывали слова Эдгара, произнесенные им в бессознательном состоянии.

Одно из таких пророчеств касалось России. Мистик заявил, что новым лидером страны станет человек, живущий на юге Сибири. Долгое время он будет находиться в тени, а после неожиданно появится и принесет с собой положительные перемены.

По словам Кейси, центром возрождения всего мира станет Сибирь. России же выпадет честь возглавить новую цивилизацию, передает "Царьград".

"Через Россию в остальной мир придет надежда прочного и справедливого мира", – отмечал пророк.

Ясновидящий добавил, что новому российскому лидеру будет отведена роль "властелина мира". Его правление ознаменуется периодом процветания для всех людей.

Кейси был уверен, что при помощи народа правитель сформирует новую культуру, а также внесет вклад в создание новой технологической цивилизации.

При главе России люди будут жить в достатке, не зная бед. Что касается остальных стран, то они попросту придут в упадок.

Ранее афонский монах Стефан Карульский предсказал исчезновение США. Чтобы спастись, жителям Штатов придется бежать в Россию или Сербию.