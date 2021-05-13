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Чтобы тыква созрела крупная и была вкусная и сладкая, в начале необходимо вырастить рассаду. Опытные огородники знают, что для этого необходимо правильно выбрать и подготовить семена. Также им хорошо известно, что посев семян непосредственно в открытый грунт не дает хороших результатов. Особенно там, где неблагоприятный климат, к примеру, в Московской области.
После того как подросшие сеянцы будут перенесены на грядки, важно ухаживать за ними. Учесть следует несколько факторов – место посадки, частоту полива и время прищипывания.
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОСАЖЕННОЙ ТЫКВОЙ
Рассаду нужно помещать на теплые грядки или в компостную кучу. Также подойдут лунки с навозом или куриным пометом, накрытые пленкой.
Поливать эти бахчевые следует редко, но хорошо – не меньше одного ведра под корень. Однако делать это надо после цветения и тогда, когда тыковки становятся по размеру больше, чем кулак. Как только плоды созреют, полив стоит прекратить совсем.
Что касается прищипывания, то и тут есть свои неписаные правила. Для того, чтобы эти бахчевые выросли большие и вкусные, на каждом растении желательно оставить только одну тыкву.
А перед этим, когда плеть выросла длиннее 150 см, надо отсчитать по четыре – шесть листиков после каждого плода и отрезать остальное, тем самым удалив точку роста. И тогда растение бросит все силы на созревание плодов.
Ранее стало известно, как вырастить рассаду тыквы дома. Чтобы добиться хорошего урожая, нужно тщательно позаботиться о сеянцах.
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