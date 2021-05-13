"Варварское преступление": Путин дал правительству жесткие указания после трагедии в Казани

"Варварское преступление": Путин дал правительству жесткие указания после трагедии в Казани
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент РФ предложил наградить учителей школы госнаградами

Лидер Россиян Владимир Путин прокомментировал стрельбу в школе №175 в Казани, случившуюся 11 мая. По словам главы государства, это "страшная беда и варварское преступление". 

Так началось совещание президента с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24". Президент отметил, что с Татарстаном сейчас вся страна, а главная задача – спасти жизни раненых.

Путин также рассказал, что все эти дни власти находятся в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, люди, столкнувшиеся с бедой, получат всю необходимую поддержку. Он попросил правительство помочь с выплатами, которые нужно расширить. Минниханов пообещал Путину, что вопросы кредитов семей жертв трагедии и пострадавших разрешат. 

Также Путин предложил проработать вопрос о том, чтобы вручить госнаграды учителям и сотрудникам школы, в которой произошла стрельба. Президент РФ отметил, что не все поручения после последних подобных инцидентов были выполнены. 

Путин поручил кабмину внедрить в учебные заведения единый подход к обеспечению безопасности, а также принять жесткие решения по ужесточению оборота оружия в стране. Путин считает, что нельзя давать справку об оружии за деньги, если человек не явился на процедуру осмотра.

"Жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок",

– заявил Путин.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате трагедии погибли семь учеников и две учительницы. Ранее СМИ сообщили о результатах экспертизы юноши. В момент бойни злодей был трезв. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость231232
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Нужно отменить мораторий на смертную казнь, это выход. МИЛОСТЬ К ПРЕСТУПНИКУ ЭТО ТЯГЧАЙШЕЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ЖЕРТВОЙ!
Гость234299
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Неужели трагедии с "керченским стрелком" было недостаточно,чтобы принять все необходимые меры для недопущения подобного? Ведь произошедшая трагедия - зеркальное её повторение! А сколько было отчетов о принятых мерах и проделанной работе. Но результат - ноль.Не удивительно, что люди перестают верить словам президента.
Гость234298
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Неужели трагедии с "керченским стрелком" было недостаточно,чтобы принять все необходимые меры для недопущения подобного? Ведь произошедшая трагедия - зеркальное её повторение! А сколько было отчетов о принятых мерах и проделанной работе. Но результат - ноль.Не удивительно, что люди перестают верить словам президента.
Гость234295
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Помощь нужно оказать, даже большую, но равную. А на счет кредитов, все помнят как с началом пандемии обсуждался вопрос о погашении кредитов. Общество разделилось на два лагеря- тех кто живет по средствам и "впроголодь" и осознает трудности возврата и те кто "шиковали" набирая кредитов и не думая о завтрашнем дне.
игорь
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а не варварство слить в унитаз свою страну СССР
свою мораль
свой образ советской жизни
а не варварство ОТОБРАТЬ у всего народа ПЕНСИИ?
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