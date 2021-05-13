Президент РФ предложил наградить учителей школы госнаградами

Лидер Россиян Владимир Путин прокомментировал стрельбу в школе №175 в Казани, случившуюся 11 мая. По словам главы государства, это "страшная беда и варварское преступление".

Так началось совещание президента с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24". Президент отметил, что с Татарстаном сейчас вся страна, а главная задача – спасти жизни раненых.

Путин также рассказал, что все эти дни власти находятся в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, люди, столкнувшиеся с бедой, получат всю необходимую поддержку. Он попросил правительство помочь с выплатами, которые нужно расширить. Минниханов пообещал Путину, что вопросы кредитов семей жертв трагедии и пострадавших разрешат.

Также Путин предложил проработать вопрос о том, чтобы вручить госнаграды учителям и сотрудникам школы, в которой произошла стрельба. Президент РФ отметил, что не все поручения после последних подобных инцидентов были выполнены.

Путин поручил кабмину внедрить в учебные заведения единый подход к обеспечению безопасности, а также принять жесткие решения по ужесточению оборота оружия в стране. Путин считает, что нельзя давать справку об оружии за деньги, если человек не явился на процедуру осмотра.

"Жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок",

– заявил Путин.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате трагедии погибли семь учеников и две учительницы. Ранее СМИ сообщили о результатах экспертизы юноши. В момент бойни злодей был трезв.