Трагедия показала: в этом вопросе нужны перемены

Страшные события в столице Татарстана поразили всех жителей России. Кровавая расправа, которую устроил бессердечный преступник, заставила власти задуматься о проведении серьезных реформ в вопросе оборота огнестрельного оружия.



Так, руководитель Росгвардии Виктор Золотов заявил, что все медицинские документы, которые подтверждают право человека претендовать на покупку оружия, должны выдаваться строго государственными медучреждениями. Давать принятие подобного рода решений на откуп частным конторам непозволительно.

Также Золотов считает, что давать разрешение на приобретение полуавтоматического и гладкоствольного оружия можно только тем людям, во владении которых в течение как минимум пяти лет находились другие виды оружия. Разумеется, к таким претендентам также не должно быть никаких нареканий со стороны контролирующих органов.

Кроме того, глава Росгвардии считает необходимым повысить возрастной ценз для приобретения гражданского вооружения, пишет РИА "Новости". По мнению Золотова, продавать оружие можно только лицам, достигшим 21 года. А получение охотничьего билета должно стать доступным только после прохождения курса молодого бойца, отмечает издание URA.RU.

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с инициативами Золотова и попросил его в кратчайшие сроки предоставить предложения по масштабной реформе в сфере оборота оружия в письменном виде.

Ранее глава России дал правительству жесткие указания после казанской трагедии. Также Владимир Путин предложил выдать учителям школы госнаграды.