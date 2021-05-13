Фетисов призвал вывести зеленые инвестиции из-под санкций

Фетисов призвал вывести зеленые инвестиции из-под санкций
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Природоохранные проекты и технологии должны быть доступны всем желающим

Зеленые инвестиции нельзя подвергать санкциям. Об этом заявил посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Сегодня не вызывает сомнений, что вопросы экологии, как и здравоохранения, необходимо решать сообща, действуя одной командой. Соответственно, санкции, затрагивающие ответственное финансирование, недопустимы.

"Необходимо менять вектор политического взаимодействия и понять, что на самом деле для нас сейчас в приоритете: будущее планеты Земля или же политические разборки",

призвал Фетисов, выступая на тематическом круглом столе в ТАСС. В частности, он указал, что все технологии, связанные с обновлением природы, все проекты по формированию инфраструктуры зеленого финансирования должны быть доступны для всех.

"Ни в коем случае нельзя дискриминировать финансирование того, что является важным для жизнеобеспечения будущих поколений",

– подчеркнул Фетисов. Он отметил, что ООН уже ведет работу в этом направлении. Со своей стороны, Россия выражает готовность взаимодействовать со всеми партнерами по вопросам экологического благополучия. Ведь без нее решить глобальные проблемы экологии не получится.

Николай ВИКТОРОВ

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