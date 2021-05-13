Медведчука могут обязать сдать паспорт и носить электронный браслет

У обвиняемого в госизмене политика есть шанс выйти под залог, если он внесет почти 11 миллионов долларов

У депутата Верховной рады, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, против которого завели уголовное дело по факту госизмены и посягательстве на нарушение обычаев войны, могут отобрать паспорта и обязать его носить электронный браслет. Об этом попросили представители прокуратуры Украины в суде Киева.

Также сторона обвинения настаивает, чтобы к оппозиционному политику была избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере почти $10,9 млн, передает телеканал "МИР 24" в четверг, 13 мая.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг кума российского лидера, заявил, что Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела соседнего государства. Что касается предоставления политубежища Медведчуку, то оппозиционный политик с такой просьбой к властям России не обращался.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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