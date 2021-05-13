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власти на серьезные перемены. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов во время разговора с Владимиром Путиным объявил о
необходимости ужесточить правила выдачи оружия гражданскому населению. Однако у
некоторых интернет-пользователей его высказывания вызвали недоумение.
Так, осведомленные жители России указали на то, что высокопоставленный госслужащий недостаточно хорошо разбирается в законодательстве нашей страны.
В частности, Золотов выступил за то, чтобы все справки, необходимые для получения оружия, выдавались исключительно в госмедучреждениях. В соцсетях написали, что психиатра-нарколога люди и так обязаны проходить исключительно в государственных учреждениях. В частной конторе можно только пройти окулиста и получить "красивую бумажку с печатью".
"Глава Росгвардии, как и предполагалось, не в курсе, какие клиники выдают справки", "Золотов несет пургу вместо работы", "А в армии управлять более серьезным оружием можно с 18 лет?", – сетуют пользователи Сети.
Некоторые также припомнили, что российский лидер Владимир Путин еще после керченской бойни 2018 года приказал разобраться с оборотом оружия среди гражданского населения, однако распоряжение не было выполнено, отмечает издание "URA.RU".
Напомним, руководитель Росгвардии также объявил, что в стране нужно повысить возрастной ценз для приобретения гражданского оружия. По его мнению, продавать оружие можно только лицам, достигшим 21 года.
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