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Погода в Подмосковье радует местных россиян ярким солнцем и теплыми деньками. Однако и змеи в такой период начинают активизироваться, так что во время лесных прогулок нужно быть особенно внимательными.
Как отметили в пресс-центре подмосковного Комитета лесного хозяйства, сейчас пресмыкающиеся вступили в брачный период и активно откладывают яйца.
В это время гадюки особенно агрессивны. Если змея почувствует опасность для своей кладки, она может напасть на человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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