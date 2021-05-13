Жителей региона просят быть бдительными

Погода в Подмосковье радует местных россиян ярким солнцем и теплыми деньками. Однако и змеи в такой период начинают активизироваться, так что во время лесных прогулок нужно быть особенно внимательными.



Как отметили в пресс-центре подмосковного Комитета лесного хозяйства, сейчас пресмыкающиеся вступили в брачный период и активно откладывают яйца.

В это время гадюки особенно агрессивны. Если змея почувствует опасность для своей кладки, она может напасть на человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".