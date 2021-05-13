Американский диетолог назвала самые полезные специи

Кардамон оказывает благоприятное воздействие на работу сердца

Исследователи проанализировали действие различных специй на организм человека. В итоге эксперты пришли к выводу, что ряд специй, помимо придания блюду особого пикантного вкуса, помогают организму оздоровиться.

Так, американский диетолог Аманда Николь заявила, что регулярное употребление кардамона благоприятно влияет на деятельность сердца, пишет Nation News.

Также полезной для здоровья специей является куркума. Этот натуральный антиоксидант оказывает противовоспалительный эффект и помогает организму находиться в добром здравии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ольга ФЕДОРОВА

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