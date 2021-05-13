В Подмосковье заработала карта отключения горячей воды

Ресурс разработан для удобства граждан

Подмосковные власти подготовили специальную карту, с помощью которой можно уточнить сроки прекращения горячего водоснабжения.

Вся необходимая информация размещена на Карте ресурсообеспечения МКД, передает пресс-центр местного Минэнерго.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", временное отключение горячего водоснабжения необходимо для проведения ремонта и модернизации техники. За счет этого специалисты смогут во всеоружии встретить следующий отопительный период.

Ольга ФЕДОРОВА

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