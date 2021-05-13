Осталось недолго: экс-сотрудница Госдепа предрекла смерть Байдена во время президентства

Осталось недолго: экс-сотрудница Госдепа предрекла смерть Байдена во время президентства
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Состояние главы США оставляет желать лучшего

Победа 78-летнего Джо Байдена на американских выборах обернулась настоящим скандалом. Многие убеждены, что его воцарение является результатом колоссальных фальсификаций. Также американцев пугает состояние здоровья их нынешнего лидера. Легендарный политик Сюзанна Масси разделяет опасения народа Америки.

В свое время знаменитая американка занимала должность советника президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана. Именно она внесла огромный вклад в стабилизацию отношений между Советским Союзом и Америкой, которая позволила прекратить "холодную войну". Что же касается Джозефа Байдена – Масси весьма невысокого мнения о нынешнем американском главнокомандующем.

Бывшая сотрудница Госдепа напомнила, что президент – очень старый человек. Почтенный возраст не лучшим образом сказывается на умственных способностях лидера. Он периодически путает названия, забывает факты и в целом регулярно попадает в конфузы.

"Я думаю, он не будет жив даже четыре года", – поделилась своим прогнозом опытный политик.

Масси также отметила, что немощность действующего американского президента не укрылась от глаз публики. Простые американцы прекрасно видят, кто стоит во главе их страны.

Также бывшая сотрудница Госдепа отметила, что нынешняя администрация Белого дома очень плохо осведомлена о ситуации в России и не понимает позицию нашей страны, передает телеканал НТВ.

К слову, недавно американские генералы потребовали отставки Байдена из-за его состояния. Военнослужащие усомнились в психическом здоровье президента.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость.
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Там совсем другая система управления страной. Система противовесов работает. Короче - царей нет и не будет! Ну, похоронят с почестями, а страна будет жить, как и жила.
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