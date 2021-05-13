Для этого понадобится стиральный порошок

Засоры в раковине, особенно на кухне, настоящий бич российских домохозяек. Кусочки пищи, жир и остатки подгоревшей еды с посуды способны серьезно забить трубы. В итоге приходится тратиться на дорогостоящие средства для очистки сантехники, либо и вовсе вызывать специалиста, за работу которого придется выложить немало денег.



Однако опытные домохозяйки имеют в загашнике несколько эффективных средств борьбы с засорами. Один из них обещает разобраться с неприятностью за считанные минуты. При этом для восстановления нормальной работы сливной системы не потребуется покупать отдельные средства. Обычно стиральный порошок всегда есть в запасе в ванной комнате. Помимо двух ложек этого средства, больше ничего не нужно.

Итак, в первую очередь убираем всю посуду из раковины. Отодвигаем защитную сеточку и приступаем к реанимации системы слива. Сначала нужно засыпать первую ложку стирального порошка в отверстие. Далее на секунду включаем воду. Струя должна быть минимальной интенсивности. Жидкость вместе с порошком устремится в трубы. Спустя несколько секунд высыпаем вторую ложку и повторяем процедуру. Весь порошок уйдет в слив, теперь нужно подождать семь минут.

За это время порошок заберет на себя жировые отложения на трубах и вместе с причиной засора пройдет дальше по канализации. Проверить результаты можно буквально через считанные минуты. При желании раковину в таком состоянии можно оставить на ночь.

Простой способ позволит сэкономить деньги и быстро избавит от мешающего нормально пользоваться кухней засора.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, что нельзя смывать в раковину.