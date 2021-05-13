Как устранить засор в раковине: копеечное средство спасет за 7 минут

Как устранить засор в раковине: копеечное средство спасет за 7 минут
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Для этого понадобится стиральный порошок

Засоры в раковине, особенно на кухне, настоящий бич российских домохозяек. Кусочки пищи, жир и остатки подгоревшей еды с посуды способны серьезно забить трубы. В итоге приходится тратиться на дорогостоящие средства для очистки сантехники, либо и вовсе вызывать специалиста, за работу которого придется выложить немало денег.

Однако опытные домохозяйки имеют в загашнике несколько эффективных средств борьбы с засорами. Один из них обещает разобраться с неприятностью за считанные минуты. При этом для восстановления нормальной работы сливной системы не потребуется покупать отдельные средства. Обычно стиральный порошок всегда есть в запасе в ванной комнате. Помимо двух ложек этого средства, больше ничего не нужно.

Итак, в первую очередь убираем всю посуду из раковины. Отодвигаем защитную сеточку и приступаем к реанимации системы слива. Сначала нужно засыпать первую ложку стирального порошка в отверстие. Далее на секунду включаем воду. Струя должна быть минимальной интенсивности. Жидкость вместе с порошком устремится в трубы. Спустя несколько секунд высыпаем вторую ложку и повторяем процедуру. Весь порошок уйдет в слив, теперь нужно подождать семь минут.

За это время порошок заберет на себя жировые отложения на трубах и вместе с причиной засора пройдет дальше по канализации. Проверить результаты можно буквально через считанные минуты. При желании раковину в таком состоянии можно оставить на ночь.

Простой способ позволит сэкономить деньги и быстро избавит от мешающего нормально пользоваться кухней засора.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, что нельзя смывать в раковину.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Армия Швеции пригрозила создать проблемы для России

Военные стратеги "Тре Крунур" ищут у РФ слабые места на севере страны

Новые обвинения ЕС в адрес России по Украине являются предвестником санкций

Евросоюз продолжает свою русофобскую политику, вводя ограничения, которые вредят ему самому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей