Как спасти огурцы с желтеющими листьями: действенные народные способы

Как спасти огурцы с желтеющими листьями: действенные народные способы
Фото: pixabay.com
Проблемы можно избежать, однако и одолеть ее реально

Все, кто выращивает огурцы знакомы с таким явлением, как пожелтение листьев на кустах  растений. Это может произойти в любое время. 

Конечно, проблемы можно избежать, однако и победить ее реально. Прежде всего, надо знать, почему она возникает. Известны девять причин.

  • Листья огурцов желтеют из-за недостатка света. Если так, то не страшно, достаточно сорвать их. Кроме того, такое может случиться от нехватки влаги или пресыщения ею. Чтобы избежать подобного, поливать культуру следует два – три раза в неделю обильно, если очень жарко, то ежедневно, хорошо смачивая почву.
  • Возможно и то, что растение подцепило грибковое заболевание. Не последнюю роль играют и насекомые-вредители. От одного и другого помогут спецсредства. Также листья желтеют, хотя и редко, от нехватки питания. Влияет на цвет и температура, в которой растут огурцы.
  • Еще происходит это из-за повреждения корней. Нужно вовремя и аккуратно убирать сорняки и мульчировать грунт. Горячее солнце может обжечь листья огурцов, выращиваемых в теплице. И, наконец, пожелтение характерно для старых листьев, но из-за этого не стоит беспокоиться.

КАК СПАСТИ ОГУРЦЫ С ЖЕЛТЕЮЩИМИ ЛИСТЬЯМИ

Увидев, что цвет изменился, нужно опрыскать растение раствором из 2 л молочной сыворотки или кефира, 10 л воды и 150 г сахара. Желательно пристально осмотреть растения, нет ли на них вредителей.

Если обнаружены, то понадобится другой раствор. Он готовится так: 700-граммовая банка луковой шелухи заливается 10 л воды и доводится до кипения. Затем смесь закрывается  и настаивается не менее 12 часов. После этого шелуху следует отжать, отвар процедить и растворить в воде в пропорции 2 к 8. Полученным стоит побрызгать листья сверху и снизу, а остальное вылить на землю. Кроме того, хорошим средством будет слабый раствором марганцовки.

Чтобы защитить огурцы от грибков и бактерий, нужно применить специальные биологические препараты. Их можно купить в садовых магазинах.

Ранее стало известно, для чего сажать огурцы между помидорами.  Достаточно пяти кустиков пупырчатых, растущих среди томатов, чтобы их плодов хватило не только на еду, но и на заготовки для трех семей.

Также "Утро.ру" писало, когда посадить огурцы для богатого урожая. В мае три дня отлично для этого подходят. 

Полина ДОРОЖКИНА

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