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Все, кто выращивает огурцы знакомы с таким явлением, как пожелтение листьев на кустах растений. Это может произойти в любое время.
Конечно, проблемы можно избежать, однако и победить ее реально. Прежде всего, надо знать, почему она возникает. Известны девять причин.
КАК СПАСТИ ОГУРЦЫ С ЖЕЛТЕЮЩИМИ ЛИСТЬЯМИ
Увидев, что цвет изменился, нужно опрыскать растение раствором из 2 л молочной сыворотки или кефира, 10 л воды и 150 г сахара. Желательно пристально осмотреть растения, нет ли на них вредителей.
Если обнаружены, то понадобится другой раствор. Он готовится так: 700-граммовая банка луковой шелухи заливается 10 л воды и доводится до кипения. Затем смесь закрывается и настаивается не менее 12 часов. После этого шелуху следует отжать, отвар процедить и растворить в воде в пропорции 2 к 8. Полученным стоит побрызгать листья сверху и снизу, а остальное вылить на землю. Кроме того, хорошим средством будет слабый раствором марганцовки.
Чтобы защитить огурцы от грибков и бактерий, нужно применить специальные биологические препараты. Их можно купить в садовых магазинах.
Ранее стало известно, для чего сажать огурцы между помидорами. Достаточно пяти кустиков пупырчатых, растущих среди томатов, чтобы их плодов хватило не только на еду, но и на заготовки для трех семей.
Также "Утро.ру" писало, когда посадить огурцы для богатого урожая. В мае три дня отлично для этого подходят.
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